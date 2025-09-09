Индия усилила меры безопасности на границе с Непалом из-за протестов
Индия ввела режим повышенной готовности на границе с Непалом на фоне массовых протестов и беспорядков в соседней стране. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на полицию штата Уттаракханд.
По данным ведомства, в районе Панитанк (округ Дарджилинг, Западная Бенгалия) патрулирование ведут силы полиции и военизированные формирования. Обострение обстановки уже привело к частичной остановке торговли и образованию пробок из грузовиков.
В Непале протесты вспыхнули после запрета ряда соцсетей и мессенджеров. 8 сентября в Катманду и других городах акции переросли в столкновения с полицией. По данным India Today, погибли 22 человека, более 250 получили ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час и привлекли военных.
9 сентября правительство отменило блокировку соцсетей, но это не остановило протесты. Митингующие подожгли здание парламента и атаковали дома высокопоставленных политиков. Известно, что жена бывшего премьер-министра Непала Джаланата Кханала Раджьялакшми Читракар скончалась после поджога ее дома протестующими.