Еврокомиссия намерена приостановить финансовую поддержку Израиля

Ведомости

Европейская комиссия намерена приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все связанные платежи. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Европейском союзе.

«Комиссия внесет три предложения в этой области. Во-первых, мы приостановим нашу финансовую поддержку Израиля и заморозим все платежи в этой области», – подчеркнула глава Еврокомиссии (цитата по «РИА Новости»).

9 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса». Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г. Al-Arabiya писали, что пять человек, включая лидера группировки «Хамас» в Газе Халиля аль-Хейя, а также главу его офиса, погибли при ударе Израиля.

В МИД РФ заявили, что Россия расценивает удары Израиля по Дохе грубым нарушением международного права и устава ООН, посягательством на суверенитет и территориальную целостность независимого государства.

В августе израильский посол в Евросоюзе Хаим Регев призвал Европейский союз отказаться от «обреченной на провал одержимости» правами человека в секторе Газа.

Регев раскритиковал представителей Ирландии, Нидерландов, Испании и Словении за критику в адрес Израиля и обвинил их в том, что они фактически играют на руку палестинской группировке «Хамас» и антисемитам. Он также обратился к лидерам Франции, Германии и Великобритании с предупреждением, что их недавние заявления могут иметь аналогичный эффект.

