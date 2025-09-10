Газета
Reuters: Трамп намерен поговорить с президентом Польши после инцидента с БПЛА

Ведомости

Президент США Дональд Трамп намерен провести разговор с президентом Польши Каролем Навроцким после того, как на территорию страны залетели БПЛА. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. 

Собеседник агентства уточнил, что Белый дом и сам Трамп отслеживают развитие ситуации в Польше. 

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России.

Минобороны РФ рассказало о дронах, которые якобы залетели в Польшу

Политика / Международные отношения

Пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецка сообщала, что в Польше обнаружили обломки семи беспилотников, а также, предположительно, одной ракеты «неизвестного происхождения».

После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. Это позволяет стране-участнице инициировать обсуждение ситуации в рамках альянса, если она считает себя находящейся под угрозой.

