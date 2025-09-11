Газета
Главная / Политика /

В МИД Белоруссии осудили решение Польши о закрытии воздушного пространства

Ведомости

МИД Белоруссии осудил решения польской и латвийской сторон о закрытии воздушного пространства вдоль границы с республикой. Об этом сообщило ведомство, пишет ТАСС. 

В министерстве назвали подобные меры дискриминационными, а также заявили, что такие ограничения «не имеют ничего общего с теми надуманными угрозами, которые они якобы должны отразить». 

В белорусском МИДе также подчеркнули, что введение ограничений выглядит особенно абсурдно на фоне информации о том, что Вашингтон отменил санкции в отношении авиакомпании «Белавиа».

НАТО намерено усилить оборону на востоке после инцидента с дроном в Польше

Политика / Международные новости

После инцидента с падением обломков беспилотников на территории Польши Варшава ограничила полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной – до 9 декабря. Власти страны заявили, что мера принята для обеспечения безопасности. Исключение сделано только для военных воздушных судов.

Позже Латвия заявила о полном закрытии воздушного пространства над приграничными районами с Россией и Белоруссией с 18:00 11 сентября. Ограничение введено на срок не менее недели.

11 сентября представитель президента США Джон Коул сообщил, что Вашингтон принял решение снять санкции с «Белавиа». По его словам, решение уже утверждено и согласовано всеми соответствующими ведомствами США, включая госдепартамент, министерство торговли и министерство финансов. Коул отметил, что такое решение принял непосредственно американский лидер Дональд Трамп.

