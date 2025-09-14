Подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка не признал вину
Подозреваемый в стрельбе, в результате которой погиб американский консервативный активист Чарли Кирк, не сотрудничает с властями и не признает вину, заявил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.
«Он не признался властям. Он не сотрудничает [с властями], но все его окружение сотрудничает. И я думаю, это очень важно», – сказал Кокс соведущей программы «На этой неделе» на канале ABC News.
Предполагаемым стрелком оказался 22-летний Тайлер Робинсон. Сейчас мужчина находится под стражей. Ожидается, что обвинения будут официально предъявлены во вторник, 16 сентября, сообщил Кокс.
Губернатор Юты также подтвердил сообщения о том, что соседом подозреваемого по комнате является его партнер, который «меняет пол с мужчины на женщину». Это человек сотрудничает с властями, добавил Кокс.
31-летнего Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. У него остались жена и двое детей. Президент США Дональд Трамп после происшествия пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его».