Подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка не признал вину

31-летнего Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. У него остались жена и двое детей. Президент США Дональд Трамп после происшествия пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его».