Австралия намерена признать Палестинское государство
Австралия собирается признать Палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Дональда Трампа.
«Мы сказали им, что это бесполезно», – сказал собеседник издания.
Канберра собирается признать Палестину вслед за Великобританией. Британский премьер-министр Кир Стармер может объявить о признании Палестины сегодня, 21 сентября.
29 июля в канцелярии премьер-министра Великобритании заявили, что Лондон признает Палестину в случае продолжения израильской операции в секторе Газа. Британские политики критиковали Стармера за отказ признать Палестину, эти требования усилились на фоне решения Франции признать Палестину как суверенное государство.
Израиль начал новое наступление на город Газа 16 сентября. Операция стартовала на фоне гуманитарного кризиса, образовавшегося в анклаве после блокады гумпомощи для местных палестинцев. Сейчас Израиль контролирует порядка 75% территории всего сектора Газа.
16 сентября комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле признала действия Тель-Авива в секторе Газа геноцидом.