Австралия намерена признать Палестинское государство

29 июля в канцелярии премьер-министра Великобритании заявили, что Лондон признает Палестину в случае продолжения израильской операции в секторе Газа. Британские политики критиковали Стармера за отказ признать Палестину, эти требования усилились на фоне решения Франции признать Палестину как суверенное государство.