Зеленский заявил о готовности Трампа предоставить Украине гарантии безопасности

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп якобы готов предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Президент Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности», – сказал он на пресс-подходе по итогам встречи с американским лидером на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос о возможности предоставления Киеву таких гарантий совместно с европейскими союзниками, отметил, что этот вопрос будет обсуждаться позже.

