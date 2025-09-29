Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль заявил о сохранении угроз провокаций в Приднестровье

Ведомости

Ситуация в Приднестровье остается в целом спокойной, однако полностью исключать возможность провокаций нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, что сейчас там ситуация достаточно спокойная, но в то же время, конечно же, угрозы провокаций исключать нельзя», – отметил он.

Комментируя перспективы урегулирования приднестровского конфликта, Песков подчеркнул, что это очень сложная тема, особенно на фоне политики нынешнего руководства Молдавии. По его словам, власти Кишинева исключают возможность диалога с Россией, что существенно осложняет переговорный процесс.

Как в мире отреагировали на выборы в Молдавии

Политика / Международные новости

«Имея в качестве визави нынешнее руководство Молдовы, конечно, сейчас об этом говорить очень сложно и почти невозможно», – сказал Песков.

23 сентября служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что подразделения НАТО размещаются в Румынии у молдавской границы, а группа военных из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу для «устрашения Приднестровья». По данным ведомства, альянс концентрирует войска у границ Молдавии и готовит провокации, под предлогом которых в республику будут введены западные войска.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте