Кремль заявил о сохранении угроз провокаций в Приднестровье

23 сентября служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что подразделения НАТО размещаются в Румынии у молдавской границы, а группа военных из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу для «устрашения Приднестровья». По данным ведомства, альянс концентрирует войска у границ Молдавии и готовит провокации, под предлогом которых в республику будут введены западные войска.