Кремль заявил о сохранении угроз провокаций в Приднестровье
Ситуация в Приднестровье остается в целом спокойной, однако полностью исключать возможность провокаций нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видим, что сейчас там ситуация достаточно спокойная, но в то же время, конечно же, угрозы провокаций исключать нельзя», – отметил он.
Комментируя перспективы урегулирования приднестровского конфликта, Песков подчеркнул, что это очень сложная тема, особенно на фоне политики нынешнего руководства Молдавии. По его словам, власти Кишинева исключают возможность диалога с Россией, что существенно осложняет переговорный процесс.
«Имея в качестве визави нынешнее руководство Молдовы, конечно, сейчас об этом говорить очень сложно и почти невозможно», – сказал Песков.
23 сентября служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что подразделения НАТО размещаются в Румынии у молдавской границы, а группа военных из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу для «устрашения Приднестровья». По данным ведомства, альянс концентрирует войска у границ Молдавии и готовит провокации, под предлогом которых в республику будут введены западные войска.