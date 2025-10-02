Песков: Россия отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk

На следующий день Песков говорил, что возможность подобной сделки несет потенциальные угрозы. При этом до сих пор остаются вопросы к характеристикам ракет и к тому, кто будет непосредственно задействован в их использовании. Песков подчеркнул, что даже если поставки Tomahawk Киеву состоятся, они не повлияют на ход боевых действий.