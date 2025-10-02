Песков: Россия отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk
Российская сторона «должным образом» отреагирует на передачу Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, Киев готов к договорам по отдельному оружию, включая дальнобойное. The Wall Street Journal также писала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп открыт к снятию ограничений на применение Киевом дальнобойного оружия.
На следующий день Песков говорил, что возможность подобной сделки несет потенциальные угрозы. При этом до сих пор остаются вопросы к характеристикам ракет и к тому, кто будет непосредственно задействован в их использовании. Песков подчеркнул, что даже если поставки Tomahawk Киеву состоятся, они не повлияют на ход боевых действий.
Научный сотрудник и директор по военному анализу американского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в статье для журнала Responsible Statecraft говорил, что Украина не способна на запуск ракет США Tomahawk. По ее словам, запасы у Вашингтона этих ракет также слишком малы и имеют слишком большую ценность для отправки их Киеву.