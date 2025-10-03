Telegraph: Эстония призвала НАТО преследовать российские самолеты через границы
Эстония предложила НАТО преследовать российские военные самолеты за пределами национальных границ. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в правительстве республики.
По словам главы МИД Эстонии Йонатана Всевиова, Москве необходимо показать, что попытки нарушить воздушное пространство альянса встретят «единый ответ».
В Таллине отмечают, что в настоящее время самолеты НАТО обычно передают управление на границах и не продолжают сопровождение в воздушное пространство соседних стран.
19 сентября Эстония заявила, что три российских МиГ-31 находились в ее небе почти 12 минут. Российскому дипломату был выражен протест.
20 сентября Минобороны РФ сообщило, что истребители выполняли плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и не отклонялись от согласованного маршрута. В ведомстве подчеркнули, что полет проходил над нейтральными водами на расстоянии более 3 км от эстонского острова Вайндло.
23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты при нарушении их воздушного пространства. Генсек НАТО Марк Рютте поддержал это заявление, но уточнил, что прежде необходимо установить, несут ли они угрозу безопасности.
26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковназвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать самолеты РФ.