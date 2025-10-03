Telegraph: Эстония призвала НАТО преследовать российские самолеты через границы

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что истребители выполняли плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и не отклонялись от согласованного маршрута. В ведомстве подчеркнули, что полет проходил над нейтральными водами на расстоянии более 3 км от эстонского острова Вайндло.