Главная / Политика /

Путин подписал указ об образовании Совета при президенте РФ по культуре

Документ также упраздняет Совет при президенте по культуре и искусству
Ведомости

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об образовании Совета при президенте РФ по культуре. Документ доступен на сайте опубликования правовых актов.

Новый указ упраздняет Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Документ вступил в силу со дня его подписания.

Кроме того, указом учреждается премия президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества. Их будут присуждать три раза в год. Размер премии составляет 5 млн руб.

Совет по культуре и искусству был образован указом президента России Бориса Ельцина «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» от 1 июля 1996 г.

