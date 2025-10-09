Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
Шансы президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира возросли – букмекеры оценили их в 25% после 16% до старта урегулирования конфликта в секторе Газа. Это следует из статистики букмекера Star Sports, передает Newsweek.
В рейтинге букмекера Трамп занимает второе место. Президент США уступает гуманитарной инициативе из Судана Emergency Response Room, шансы которой оцениваются в 33,3%. Организация предоставляла гумпомощь населению Судана во время гражданской войны.
9 октября Трамп объявил, что Израиль и палестинская группировка «Хамас» достигли договоренности по первому этапу мирного плана, который предложил американский лидер. Он предполагает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.
После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал наградить президента США Нобелевской премией мира, поскольку «он ее заслуживает».
Трамп заявлял, что не мечтает о том, чтобы ему присудили Нобелевскую премию мира. По словам американского лидера, для него важна справедливая оценка его заслуг. 23 сентября президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Трамп будет достоин Нобелевской премии по достижении мира в Газе.