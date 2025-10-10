Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин назвал Таджикистан важным партнером России

Ведомости

Таджикистан является для России важным партнером в Центральной Азии. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Душанбе.

«Важность его заключается в том, что он находится на рубежах СНГ. Это такое южное подбрюшье СНГ. И несмотря на то что у нас нет как бы общей границы, но все-таки это имеет чрезвычайно важное значение и для безопасности РФ», – пояснил лидер России.

Он напомнил, что на территории республики продолжают нести службу российские пограничники, работающие в тесном взаимодействии с таджикскими коллегами. Кроме того, в Таджикистане размещена российская военная база.

Президент находится в Таджикистане с государственным визитом с 8 октября. За это время он провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, на которых обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая трудовую миграцию. Кроме того, Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выступил на саммите «Россия – Центральная Азия». 10 октября российский лидер принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её