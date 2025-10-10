Путин назвал Таджикистан важным партнером России

«Важность его заключается в том, что он находится на рубежах СНГ. Это такое южное подбрюшье СНГ. И несмотря на то что у нас нет как бы общей границы, но все-таки это имеет чрезвычайно важное значение и для безопасности РФ», – пояснил лидер России.