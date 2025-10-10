Путин назвал Таджикистан важным партнером России
Таджикистан является для России важным партнером в Центральной Азии. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Душанбе.
«Важность его заключается в том, что он находится на рубежах СНГ. Это такое южное подбрюшье СНГ. И несмотря на то что у нас нет как бы общей границы, но все-таки это имеет чрезвычайно важное значение и для безопасности РФ», – пояснил лидер России.
Он напомнил, что на территории республики продолжают нести службу российские пограничники, работающие в тесном взаимодействии с таджикскими коллегами. Кроме того, в Таджикистане размещена российская военная база.
Президент находится в Таджикистане с государственным визитом с 8 октября. За это время он провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, на которых обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая трудовую миграцию. Кроме того, Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выступил на саммите «Россия – Центральная Азия». 10 октября российский лидер принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.