Путин призвал «не разъехаться совсем» со странами Центральной Азии

Ведомости

Россия и страны Центральной Азии все больше развиваются независимо, но важно «не разъехаться совсем». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Душанбе.

«Очень важно не разъехаться совсем далеко друг от друга. Очень важно поддерживать чувство того, что нас очень много объединяет», – отметил глава государства.

Президент отметил, что когда СССР распался и возник СНГ, то многие его жители думали, что ничего не поменяется. Однако в итоге изменилось очень многое. По его словам, бывшим республикам СССР нужно искать все точки соприкосновения, которыми страны дорожат. Среди таких точек Путин перечислил общую историю и общую победу над нацизмом. Он добавил, что государствам нужно искать также вещи, которые будут объединять их в будущем.

Путин прибыл в Душанбе с государственным визитом вечером 8 октября. На следующий день состоялись российско-таджикистанские переговоры, встреча президента с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и саммит «Центральная Азия – Россия».

10 октября Путин принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, на котором пригласил коллег по на традиционную встречу в Санкт-Петербург перед Новым годом. Позднее глава государства провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

