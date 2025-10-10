Путин призвал «не разъехаться совсем» со странами Центральной Азии

Президент отметил, что когда СССР распался и возник СНГ, то многие его жители думали, что ничего не поменяется. Однако в итоге изменилось очень многое. По его словам, бывшим республикам СССР нужно искать все точки соприкосновения, которыми страны дорожат. Среди таких точек Путин перечислил общую историю и общую победу над нацизмом. Он добавил, что государствам нужно искать также вещи, которые будут объединять их в будущем.