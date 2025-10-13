США представили мобильную установку для запуска ракет Tomahawk
Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk. Представитель компании Пэт Уильямс рассказал, что о необходимости создания подобных установок заявила армия США. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
В ходе выставки Ассоциации армии США (AUSA), которая пройдет с 13 по 15 октября, Oshkosh Defense продемонстрирует три готовых к серийному производству варианта установок.
Среди них многоцелевой автономный аппарат (X-MAV). Он представляет собой пусковую установку с функцией автономного запуска, которая предназначена для использования с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV способен нести до четырех ракет Tomahawk одновременно.
Вторая установка – средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV). Предполагается, что он будет обладать современными навигационными возможностями, дистанционным управлением и системой автоматической загрузки.
Кроме того, в линейку также вошел легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV). Он отличается модульной конструкцией и может применяться для радиоэлектронной борьбы и противодействия атакам БПЛА.
6 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться. Американский лидер отметил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине дальнобойных ракет.
После двух телефонных разговоров с Трампом президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News рассказал, что американский лидер пока не принял решение относительно передачи Киеву Tomahawk.
13 октября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех и, прежде всего, для него самого. Он напомнил про заявление американского главы, что если президент РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится», и выразил надежду, что это «очередная пустая угроза».