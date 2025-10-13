США представили мобильную установку для запуска ракет Tomahawk

13 октября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех и, прежде всего, для него самого. Он напомнил про заявление американского главы, что если президент РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится», и выразил надежду, что это «очередная пустая угроза».