Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В ЕК пояснили, что санкции не запрещают Путину въезжать в Венгрию

Ведомости

Санкции, введенные против президента РФ Владимира Путина, не запрещают ему въезжать в Венгрию. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. 

Она отметила, что то же касается и главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам Хиппер, «запретов на въезд как таковых нет».

«Они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий нет», – сказала она (цитата по ТАСС). 

Орбан заверил Путина в готовности организовать саммит с Трампом

Политика / Международные отношения

Представитель ЕК также подчеркнула, что страны Евросоюза могут принять решения временно не исполнять ордер Международного уголовного суда об аресте Путина. Вместе с тем, по ее словам, подобные решения должны приниматься на национальном уровне.

Вечером 16 октября Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Глава Белого дома написал в Truth Social, что они договорились о встрече в Будапеште, но пока без точных сроков. В Кремле заявили, что встреча может состояться в ближайшие две недели и ее не стоит откладывать «в долгий ящик».

Подготовка саммита стартует с переговоров госсекретаря США Марко Рубио и Лаврова. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорил, что они могут провести телефонный разговор 17 октября. Он отметил, что дата и другие детали предстоящего саммита РФ и США в Будапеште будут зависеть от результатов этих переговоров. При этом он заверил, что в Венгрии Путина примут с уважением.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её