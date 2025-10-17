В ЕК пояснили, что санкции не запрещают Путину въезжать в Венгрию
Санкции, введенные против президента РФ Владимира Путина, не запрещают ему въезжать в Венгрию. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.
Она отметила, что то же касается и главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам Хиппер, «запретов на въезд как таковых нет».
«Они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий нет», – сказала она (цитата по ТАСС).
Представитель ЕК также подчеркнула, что страны Евросоюза могут принять решения временно не исполнять ордер Международного уголовного суда об аресте Путина. Вместе с тем, по ее словам, подобные решения должны приниматься на национальном уровне.
Вечером 16 октября Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Глава Белого дома написал в Truth Social, что они договорились о встрече в Будапеште, но пока без точных сроков. В Кремле заявили, что встреча может состояться в ближайшие две недели и ее не стоит откладывать «в долгий ящик».
Подготовка саммита стартует с переговоров госсекретаря США Марко Рубио и Лаврова. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто говорил, что они могут провести телефонный разговор 17 октября. Он отметил, что дата и другие детали предстоящего саммита РФ и США в Будапеште будут зависеть от результатов этих переговоров. При этом он заверил, что в Венгрии Путина примут с уважением.