Китай подтвердил визит Си Цзиньпина в Южную Корею на саммит АТЭС

Китай подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Южную Корею для участия в 32-м неформальном саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает Центральное телевидение Китая.

По приглашению президента Республики Корея Ли Чжэ Мена китайский лидер прибудет в город Кенчжу с 30 октября по 1 ноября на саммит. Затем, в рамках этой поездки, Си Цзиньпин проведет встречу с лидером Южной Кореи.

17 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее.

21 октября сообщалось, что новый премьер-министр Японии также поучаствует в мероприятиях саммитов АТЭС.

6 октября президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о направлении российской делегации для участия в работе саммита форума АТЭС. Делегация отправится в Кенчжу во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком с 29 октября по 2 ноября.

