В Кремле призвали США не гнаться за вооружениями России

Ведомости

Вашингтону не нужно гнаться за российскими вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении американского лидера Дональда Трампа про испытания ракет «Буревестник».

Он отметил важность точки зрения Трампа. При этом, по словам Пескова, при всей открытости к налаживанию диалога с США Москва руководствуется собственными национальными интересами.

Говоря об испытании «Буревестника», Трамп заявил, что у Вашингтона есть самая большая в мире атомная подводная лодка, и она находится у берегов России. «Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты», – добавил американский лидер.

Как западные СМИ отреагировали на испытания «Буревестника»

Политика / Армия и спецслужбы

26 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.

Reuters писало, что послание в виде испытаний РФ заключается в том, что Россия остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как заявлял Трамп. Кроме того, в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями.

