Песков: российские войска уже уничтожают иностранных военных на Украине

Ведомости

Информация Службы внешней разведки (СВР) России, что Франция собирается отправить военный контингент на Украину, тревожная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что российские военные на линии соприкосновения постоянно слышат иностранную речь, то есть иностранцы на Украине уже есть.

«Мы их уничтожаем. Наши военные продолжат выполнять свою работу», – добавил Песков.

28 октября СВР РФ сообщила, что генеральный штаб ВС Франции готовит воинский контингент для развертывания на территории Украины. Количество военных составляет до 2000 солдат и офицеров. Сейчас армия размещена в приграничных с Украиной районах Польши и проходит обучение.

