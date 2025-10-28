Песков: российские войска уже уничтожают иностранных военных на Украине

28 октября СВР РФ сообщила, что генеральный штаб ВС Франции готовит воинский контингент для развертывания на территории Украины. Количество военных составляет до 2000 солдат и офицеров. Сейчас армия размещена в приграничных с Украиной районах Польши и проходит обучение.