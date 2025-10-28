Балицкий пояснил свои слова о не защитивших себя курянах
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий пояснил, что под «курчанами», которые не смогли защитить себя в 2023 г., он имел в виду бывшее руководство региона, обвиняемое в хищении 1 млрд руб. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, хищение средств, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, привело к вторжению вооруженных сил страны (ВСУ) на территорию России.
Балицкий также принес извинения жителям Курской области, «которые могли воспринять мои слова на свой счет».
«Надеюсь, что жители Курской области поймут мою позицию. Самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и ее жителей», – подчеркнул губернатор Запорожской области.
28 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на видеовыступление, в котором Балицкий заявил: «Мы все делали в 2023 г., чтобы защитить нашу область, и мы защитили ее, не чета, кстати, курчанам». Глава Курской области заявил, что воспринял эти слова с «удивлением и недоумением». Также он считает их недопустимыми даже в мирное время, не говоря уже об условиях специальной военной операции.
В сентябре бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в рамках сделки со следствием признал, что получил около 30 млн руб. в виде взяток от предпринимателей. Он также сообщил, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов.