Балицкий пояснил свои слова о не защитивших себя курянах

Ведомости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий пояснил, что под «курчанами», которые не смогли защитить себя в 2023 г., он имел в виду бывшее руководство региона, обвиняемое в хищении 1 млрд руб. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 

По его словам, хищение средств, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, привело к вторжению вооруженных сил страны (ВСУ) на территорию России. 

Балицкий также принес извинения жителям Курской области, «которые могли воспринять мои слова на свой счет». 

Бывшего губернатора Курской области заподозрили в получении взятки

Общество

«Надеюсь, что жители Курской области поймут мою позицию. Самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и ее жителей», – подчеркнул губернатор Запорожской области.

28 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на видеовыступление, в котором Балицкий заявил: «Мы все делали в 2023 г., чтобы защитить нашу область, и мы защитили ее, не чета, кстати, курчанам». Глава Курской области заявил, что воспринял эти слова с «удивлением и недоумением». Также он считает их недопустимыми даже в мирное время, не говоря уже об условиях специальной военной операции.

В сентябре бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в рамках сделки со следствием признал, что получил около 30 млн руб. в виде взяток от предпринимателей. Он также сообщил, что взятки брал и его бывший заместитель Алексей Дедов.

