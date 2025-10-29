Газета
Главная / Политика /

Кремль не обсуждал с США ситуацию вокруг Венесуэлы

Ведомости

Москва и Вашингтон не обсуждали ситуацию вокруг Венесуэлы, она не фигурировала в повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Венесуэла – это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права», – добавил он.

22 октября The Washington Post сообщала, что президент США Дональд Трамп разрешил проведение секретных операций Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в Венесуэле. Издание отметило, что в Карибском море оказались десятки американских военных кораблей и самолетов, а также тысячи военнослужащих.

Насколько реальна американская наземная операция в Венесуэле

Политика / Международные новости

Американский лидер говорил, что США недовольны Венесуэлой «по многим причинам, и одна из них – наркотики». 24 октября он объявил, что Вашингтон может провести наземную операцию в Венесуэле.

СМИ сообщали, что США уже провели авиаудары и ликвидировали как минимум семь судов, перевозивших наркотики из Венесуэлы в Соединенные Штаты. Сообщалось, что погибли десятки предполагаемых наркоторговцев. Как передавал Semafor со ссылкой на источники, администрация Трампа не согласовала с конгрессом удары по кораблям у берегов Венесуэлы.

