Кремль не обсуждал с США ситуацию вокруг Венесуэлы
Москва и Вашингтон не обсуждали ситуацию вокруг Венесуэлы, она не фигурировала в повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Венесуэла – это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права», – добавил он.
22 октября The Washington Post сообщала, что президент США Дональд Трамп разрешил проведение секретных операций Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в Венесуэле. Издание отметило, что в Карибском море оказались десятки американских военных кораблей и самолетов, а также тысячи военнослужащих.
Американский лидер говорил, что США недовольны Венесуэлой «по многим причинам, и одна из них – наркотики». 24 октября он объявил, что Вашингтон может провести наземную операцию в Венесуэле.
СМИ сообщали, что США уже провели авиаудары и ликвидировали как минимум семь судов, перевозивших наркотики из Венесуэлы в Соединенные Штаты. Сообщалось, что погибли десятки предполагаемых наркоторговцев. Как передавал Semafor со ссылкой на источники, администрация Трампа не согласовала с конгрессом удары по кораблям у берегов Венесуэлы.