Посол РФ в Молдавии назвал беспрецедентным ограничение его мандата

В марте МИД России вручил ноту послу Молдавии с требованием объяснить, почему президент республики Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла РФ в Кишиневе. Озеров был назначен послом РФ в Молдавии в сентябре 2024 г. В октябре того же года он прибыл в страну, но у него не приняли верительные грамоты. Это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г.