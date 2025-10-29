Посол РФ в Молдавии назвал беспрецедентным ограничение его мандата
Ограничение мандата российского посла в Кишиневе Олега Озерова со стороны властей Молдавии – беспрецедентное явление. Об этом дипломат заявил изданию «Коммерсантъ инфо».
Озеров напомнил, что в качестве полномочного посла РФ он действует в рамках международного права, Венской конвенции и согласно вверенным полномочиям. Он также подчеркнул, что не видит оснований для обвинений с молдавской стороны.
«Сам предмет адресованных мне претензий остается для меня неясным, ведь никакими примерами моих действий, якобы выходящих «за границы дозволенного» (кстати, кто их определил?), подобные утверждения не подкрепляются», – добавил российский посол.
По мнению Озерова, ограничение его мандата не подтверждено никакими международными документами. Кроме того, он отметил, что в международной практике не было подобных случаев.
28 октября глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил телеканалу Moldova 1, что статус Озерова остается неопределенным. По его словам, хотя принимающая сторона дала согласие, посол пока не прошел процедуру аккредитации.
Попшой подчеркнул, что некоторые действия Озерова не соответствуют дипломатическим нормам, поскольку, по его словам, до вручения верительных грамот президенту посол обладает ограниченным мандатом.
В марте МИД России вручил ноту послу Молдавии с требованием объяснить, почему президент республики Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла РФ в Кишиневе. Озеров был назначен послом РФ в Молдавии в сентябре 2024 г. В октябре того же года он прибыл в страну, но у него не приняли верительные грамоты. Это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г.