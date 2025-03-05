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МИД РФ вручил ноту послу Молдавии из-за непринятия верительных грамот

Ведомости

МИД России вручил ноту послу Молдавии с требованием объяснить, почему президент республики Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла РФ в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Речь идет об Олеге Озерове, который был назначен послом РФ в Молдавии в сентябре 2024 г. В октябре того же года он прибыл в страну. Вот только у него до сих пор не приняли верительные грамоты. Это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г.

«Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот», – пояснили в МИД РФ.

13 февраля стало известно, что Молдавия закроет Российский культурный центр. Пояснялось, что это решили сделать из-за нескольких упавших на территории страны беспилотников. Озеров тогда призывал не спешить и дождаться завершения расследования, отмечая, что РФ не стремится к ухудшению отношений с Молдавией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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