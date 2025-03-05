МИД РФ вручил ноту послу Молдавии из-за непринятия верительных грамот
МИД России вручил ноту послу Молдавии с требованием объяснить, почему президент республики Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла РФ в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Речь идет об Олеге Озерове, который был назначен послом РФ в Молдавии в сентябре 2024 г. В октябре того же года он прибыл в страну. Вот только у него до сих пор не приняли верительные грамоты. Это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г.
«Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот», – пояснили в МИД РФ.
13 февраля стало известно, что Молдавия закроет Российский культурный центр. Пояснялось, что это решили сделать из-за нескольких упавших на территории страны беспилотников. Озеров тогда призывал не спешить и дождаться завершения расследования, отмечая, что РФ не стремится к ухудшению отношений с Молдавией.