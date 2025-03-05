МИД РФ вручил ноту послу Молдавии из-за непринятия верительных грамот

Речь идет об Олеге Озерове, который был назначен послом РФ в Молдавии в сентябре 2024 г. В октябре того же года он прибыл в страну. Вот только у него до сих пор не приняли верительные грамоты. Это нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г.