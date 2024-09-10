Россия сменила посла в Молдавии

Озеров в 1981 г. окончил МГИМО. После выпуска работал в Сирии, Тунисе, Франции. В 2001-2005 гг. был старшим советником, начальником отдела ближневосточного урегулирования департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ, с 2005 по 2010 г. – заместителем директора департамента. С 2010 по 2017 г. – чрезвычайный и полномочный посол России в Саудовской Аравии, с сентября 2011 г. – постпред РФ при Организации исламского сотрудничества. С 2017 по 2020 г. – заместитель директора департамента Африки МИД РФ. С 18 мая 2020 г. занимал пост посла по особым поручениям, руководителя секретариата Форума партнерства «Россия – Африка».