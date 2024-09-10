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Россия сменила посла в Молдавии

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Олег Озеров стал новым чрезвычайным и полномочным послом России в Молдавии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Его предшественник, Олег Васнецов, был освобожден от должности другим указом.

Озеров в 1981 г. окончил МГИМО. После выпуска работал в Сирии, Тунисе, Франции. В 2001-2005 гг. был старшим советником, начальником отдела ближневосточного урегулирования департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ, с 2005 по 2010 г. – заместителем директора департамента. С 2010 по 2017 г. – чрезвычайный и полномочный посол России в Саудовской Аравии, с сентября 2011 г. – постпред РФ при Организации исламского сотрудничества. С 2017 по 2020 г. – заместитель директора департамента Африки МИД РФ. С 18 мая 2020 г. занимал пост посла по особым поручениям, руководителя секретариата Форума партнерства «Россия – Африка».

Озеров увлекается поэзией, в 2002 г. в издательстве «Терра» вышел его поэтический сборник «Татьянин день».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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