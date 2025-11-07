Путин проведет совещание по вопросам строительства Вооруженных сил РФ
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание, которое будет посвящено вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государтсва Дмитрий Песков в ходе брифинга.
В мероприятии примут участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, и глава Минобороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.
5 ноября глава государства провел совещание с постоянными членами Совбеза. В его рамках Путин поручил изучить и вопрос о потенциальном возобновлении испытаний США ядерного оружия, которые анонсировал американский лидер Дональд Трамп. Российский президент также отдал распоряжение разработать возможные ответные меры Москвы. МИД, Минобороны и спецслужбы получили указание также подготовить предложения по ядерным испытаниям.