Эфиопия в 2027 году примет участников климатической конференции ООН
Эфиопия станет местом проведения ежегодной Конференции ООН по изменению климата (COP30) в 2027 г. Ее утвердят на проходящем сейчас в Бразилии саммите, сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов.
При этом во всемирной организации все еще есть разногласия о том, какая страна примет COP31 в 2026 г. Местом проведения саммита готовы стать и Австралия, и Турция.
По данным агентства, Эфиопия подала заявку на статус принимающей страны в Африке еще в сентябре и конкурировала с Нигерией. Затем Эфиопию единогласно выдвинули в качестве кандидата на проведение конференции.
В конце октября стало известно, что на саммите в Бразилии не будут присутствовать официальные высокопоставленные представители США. При этом, как писала The Guardian, конференцию посетят губернатор штата Нью-Мексико демократ Мишель Гришам, губернатор Висконсина демократ Тони Эверс. С ними также присутствуют представители разнообразных американских климатических организаций.