Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эфиопия в 2027 году примет участников климатической конференции ООН

Ведомости

Эфиопия станет местом проведения ежегодной Конференции ООН по изменению климата (COP30) в 2027 г. Ее утвердят на проходящем сейчас в Бразилии саммите, сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов.

При этом во всемирной организации все еще есть разногласия о том, какая страна примет COP31 в 2026 г. Местом проведения саммита готовы стать и Австралия, и Турция.

По данным агентства, Эфиопия подала заявку на статус принимающей страны в Африке еще в сентябре и конкурировала с Нигерией. Затем Эфиопию единогласно выдвинули в качестве кандидата на проведение конференции.

В конце октября стало известно, что на саммите в Бразилии не будут присутствовать официальные высокопоставленные представители США. При этом, как писала The Guardian, конференцию посетят губернатор штата Нью-Мексико демократ Мишель Гришам, губернатор Висконсина демократ Тони Эверс. С ними также присутствуют представители разнообразных американских климатических организаций.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте