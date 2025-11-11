FT: ЕК может создать новый орган разведки под руководством фон дер Ляйен

В конце октября издание Politico сообщало, что стремление европейских стран к более глубокому сотрудничеству в области разведки резко усилилось после прекращения администрацией президента США Дональда Трампа обмена данными с Украиной в марте 2024 г. По данным издания, в 2024 г. столицы многих государств внедрили сотрудников разведки в свои представительства в Брюсселе.