FT: ЕК может создать новый орган разведки под руководством фон дер Ляйен
Еврокомиссия (ЕК) изучает вопрос о создании нового органа по разведывательной деятельности, руководство которым может перейти председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, чиновники дипслужбы Евросоюза (ЕС) не согласны на такой шаг, потому что опасаются за будущее европейского разведывательного центра (INTCEN). Газета также отмечает, что страны ЕС еще не получили план реализации проекта официально, так как концепция органа находится на этапе обсуждения.
В ЕК намерены привлекать сотрудников национальных разведывательных служб из государств, входящих в объединение, пишет FT. Конкретные сроки создания органа пока не определены.
В конце октября издание Politico сообщало, что стремление европейских стран к более глубокому сотрудничеству в области разведки резко усилилось после прекращения администрацией президента США Дональда Трампа обмена данными с Украиной в марте 2024 г. По данным издания, в 2024 г. столицы многих государств внедрили сотрудников разведки в свои представительства в Брюсселе.