Политика

Путин поздравил «Российскую газету» с 35-летием

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Российской газеты» с 35-летием со дня выхода первого номера, отметив вклад издания в продвижение общенациональной повестки. Текст поздравления опубликован в самом издании.

«За минувшие годы ваше издание прошло большой, насыщенный путь», – говорится в сообщении главы государства.

Путин подчеркнул сплоченность коллектива, верность профессиональным традициям и стремление журналистов оставаться «на острие» событий.

Президент традиционно поздравляет российские СМИ с юбилеями. Так, 7 сентября 2024 г. он направил поздравление «Ведомостям» по случаю 25-летия, отметив значимую роль издания в деловой журналистике. А 17 октября 2025 г. Путин лично посетил Большой театр, чтобы поздравить коллектив телеканала RT с 20-летием, поблагодарив журналистов за высокий профессионализм и преданность долгу.

