Владимир Путин поздравил «Ведомости» с 25–летием

Главными редакторами издания были Татьяна Лысова, Елизавета Осетинская (сейчас признана Минюстом иностранным агентом), Илья Булавинов, Андрей Шмаров. С 2021 г. «Ведомости» возглавляет Ирина Казьмина. Газету в 1999 г. создавали очень молодые люди. И сейчас в издании работает много талантливых корреспондентов и редакторов, многие из которых – ровесники «Ведомостей».