Владимир Путин поздравил «Ведомости» с 25–летием

Владимир Путин поздравил «Ведомости» с 25–летием7 сентября 1999 года вышел первый номер нашей газеты
25 лет назад, 7 сентября 1999 г., в России вышел первый номер газеты «Ведомости». Первая полоса была о получении экспортной лицензии производителем ракет «Искандер». Сегодня Кремль опубликовал текст поздравительной телеграммы, которую президент России Владимир Путин направил коллективу газеты «Ведомости».
«Коллективу газеты «Ведомости»
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 25-летием газеты «Ведомости».
За минувшее время ваше издание прошло большой путь, сплотило вокруг ответственных задач команду профессионалов-единомышленников. Благодаря оперативной, достоверной информации, аналитике, широкой палитре мнений, представленных на страницах газеты и её интернет-сайте, «Ведомости» заняли достойное место на рынке отечественной деловой прессы и по праву заслужили признание предпринимательского и экспертного сообщества страны, самого широкого круга читателей.
Отрадно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, держите руку на пульсе событий, воплощаете в жизнь интересные и содержательные медиапроекты, посвящённые не только политике, экономике и финансам, но и спорту, экологии, другим актуальным темам. Стремитесь следовать лучшим традициям журналистики.
Желаю вам успехов в работе, в освоении новых направлений, в реализации перспективных идей и замыслов.»
Основатель «Индепендент Медиа» Дерк Сауэр договорился с Financial Times и The Wall Street Journal о создании новой деловой газеты в России в июле 1998 г. Костяком нового коллектива стали сотрудники еженедельника «Капитал», издававшегося «Индепендент Медиа», возглавил «Ведомости» бывший главный редактор «Капитала» Леонид Бершидский. В «Ведомостях» за 25 лет работы издания менялись владельцы и управленческие команды.
Главными редакторами издания были Татьяна Лысова, Елизавета Осетинская (сейчас признана Минюстом иностранным агентом), Илья Булавинов, Андрей Шмаров. С 2021 г. «Ведомости» возглавляет Ирина Казьмина. Газету в 1999 г. создавали очень молодые люди. И сейчас в издании работает много талантливых корреспондентов и редакторов, многие из которых – ровесники «Ведомостей».