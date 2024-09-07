Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Владимир Путин поздравил «Ведомости» с 25–летием

7 сентября 1999 года вышел первый номер нашей газеты
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

25 лет назад, 7 сентября 1999 г., в России вышел первый номер газеты «Ведомости». Первая полоса была о получении экспортной лицензии производителем ракет «Искандер». Сегодня Кремль опубликовал текст поздравительной телеграммы, которую президент России Владимир Путин направил коллективу газеты «Ведомости».

«Коллективу газеты «Ведомости»

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 25-летием газеты «Ведомости».

За минувшее время ваше издание прошло большой путь, сплотило вокруг ответственных задач команду профессионалов-единомышленников. Благодаря оперативной, достоверной информации, аналитике, широкой палитре мнений, представленных на страницах газеты и её интернет-сайте, «Ведомости» заняли достойное место на рынке отечественной деловой прессы и по праву заслужили признание предпринимательского и экспертного сообщества страны, самого широкого круга читателей.

Отрадно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, держите руку на пульсе событий, воплощаете в жизнь интересные и содержательные медиапроекты, посвящённые не только политике, экономике и финансам, но и спорту, экологии, другим актуальным темам. Стремитесь следовать лучшим традициям журналистики.

Желаю вам успехов в работе, в освоении новых направлений, в реализации перспективных идей и замыслов.»

Основатель «Индепендент Медиа» Дерк Сауэр договорился с Financial Times и The Wall Street Journal о создании новой деловой газеты в России в июле 1998 г. Костяком нового коллектива стали сотрудники еженедельника «Капитал», издававшегося «Индепендент Медиа», возглавил «Ведомости» бывший главный редактор «Капитала» Леонид Бершидский. В «Ведомостях» за 25 лет работы издания менялись владельцы и управленческие команды.

Главными редакторами издания были Татьяна Лысова, Елизавета Осетинская (сейчас признана Минюстом иностранным агентом), Илья Булавинов, Андрей Шмаров. С 2021 г. «Ведомости» возглавляет Ирина Казьмина. Газету в 1999 г. создавали очень молодые люди. И сейчас в издании работает много талантливых корреспондентов и редакторов, многие из которых – ровесники «Ведомостей».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных