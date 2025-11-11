Российские войска взяли под контроль село Новоуспенское в Запорожской области
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Новоуспеновское в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Населенный пункт был взят в результате активный действий группировки войск «Восток», уточнили в оборонном ведомстве. Они продолжили продвижение в глубину обороны противника.
10 октября российская армия установила контроль над селами Сладкое и Новое в Запорожской области. Их также брала группировка войск «Восток». Днем ранее группировка заняла населенный пункт Рыбное.
В конце октября армия России взяли населенные пункты Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской. По данным оборонного ведомства, Красногорское удалось взять под контроль благодаря действиям бойцов «Востока», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли населенный пункт.