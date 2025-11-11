Российские войска взяли под контроль село Новоуспенское в Запорожской области

В конце октября армия России взяли населенные пункты Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской. По данным оборонного ведомства, Красногорское удалось взять под контроль благодаря действиям бойцов «Востока», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли населенный пункт.