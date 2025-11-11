Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле рассказали, как относятся к союзу США и Сирии

Москва выстраивает свои отношения с Дамаском
Ведомости

Выстраивание отношений России и Сирии не связано с тем, что Дамаск стал геополитическим партнером США. Москва выстраивает свои отношения с руководством страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он напомнил, что недавно временный лидер Сирии Ахмед аш-Шараа посетил Москву. Песков охарактеризовал этот визит как содержательный и успешный, а российско-сирийские переговоры назвал положительными.

«Поэтому мы надеемся, что вот этот наш двусторонний трек получит свое развитие самостоятельно», – заключил пресс-секретарь российского лидера.

Аш-Шараа после встречи с Трампом назвал Сирию геополитическим союзником США

Политика / Международные новости

Аш-Шараа посетил Москву с первым официальным визитом 15 октября. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что новые власти Сирии хотят перезапустить отношения с Россией.

10 ноября в Вашингтоне состоялась встреча аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом. Канцелярия временного сирийского президента позже сообщала, что в ходе переговоров в Белом доме Трамп и аш-Шараа обсудили укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

После переговоров в Белом доме аш-Шараа заявил, что Сирия вступает «в новую эпоху развития» и теперь является геополитическим союзником США. «Сирию больше не рассматривают как угрозу безопасности – теперь это геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты», – подчеркнул он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте