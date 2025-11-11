В Кремле рассказали, как относятся к союзу США и Сирии

В Кремле рассказали, как относятся к союзу США и СирииМосква выстраивает свои отношения с Дамаском
Выстраивание отношений России и Сирии не связано с тем, что Дамаск стал геополитическим партнером США. Москва выстраивает свои отношения с руководством страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он напомнил, что недавно временный лидер Сирии Ахмед аш-Шараа посетил Москву. Песков охарактеризовал этот визит как содержательный и успешный, а российско-сирийские переговоры назвал положительными.
«Поэтому мы надеемся, что вот этот наш двусторонний трек получит свое развитие самостоятельно», – заключил пресс-секретарь российского лидера.
Аш-Шараа посетил Москву с первым официальным визитом 15 октября. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что новые власти Сирии хотят перезапустить отношения с Россией.
10 ноября в Вашингтоне состоялась встреча аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом. Канцелярия временного сирийского президента позже сообщала, что в ходе переговоров в Белом доме Трамп и аш-Шараа обсудили укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
После переговоров в Белом доме аш-Шараа заявил, что Сирия вступает «в новую эпоху развития» и теперь является геополитическим союзником США. «Сирию больше не рассматривают как угрозу безопасности – теперь это геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты», – подчеркнул он.