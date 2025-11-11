В Кремле рассказали, как относятся к союзу США и Сирии

После переговоров в Белом доме аш-Шараа заявил, что Сирия вступает «в новую эпоху развития» и теперь является геополитическим союзником США. «Сирию больше не рассматривают как угрозу безопасности – теперь это геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты», – подчеркнул он.