Аш-Шараа после встречи с Трампом назвал Сирию геополитическим союзником США
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что его страна вступает «в новую эпоху развития» и теперь является геополитическим союзником США. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Сирию больше не рассматривают как угрозу безопасности – теперь это геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты», – подчеркнул аш-Шараа, отметив, что особое внимание уделяется совместным инициативам в сфере газодобычи.
10 ноября в Вашингтоне состоялась встреча аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом. По данным Reuters, сирийский лидер вошел в Белый дом через боковой вход, его не заметили журналисты и фотографы.
В тот же день Минфин США разрешил поставки Сирии американских товаров, технологий и программного обеспечения гражданского назначения.
Канцелярия сирийского президента позже сообщала, что в ходе переговоров в Белом доме Трамп и аш-Шараа обсудили укрепление двусторонних отношений, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.