Аш-Шараа после встречи с Трампом назвал Сирию геополитическим союзником США

«Сирию больше не рассматривают как угрозу безопасности – теперь это геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты», – подчеркнул аш-Шараа, отметив, что особое внимание уделяется совместным инициативам в сфере газодобычи.