США создадут военную базу за $500 млн на границе Израиля и сектора Газа

На первом этапе договоренности предусматривалось освобождение всех выживших израильских заложников (20 человек) в обмен на освобождение 2000 палестинских заключенных. По данным Sky News Arabia, дальнейшие шаги включают постепенный вывод израильских войск с 70% территории анклава и создание переходного органа власти с участием многонациональных сил безопасности. Однако 11 ноября Reuters узнал о трудностях по разделу территории Газы.