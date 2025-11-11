США создадут военную базу за $500 млн на границе Израиля и сектора Газа
Соединенные Штаты намерены построить крупную военную базу стоимостью около $500 млн в приграничном с сектором Газа районе Израиля. Об этом сообщил портал Shomrim со ссылкой на источники.
По данным издания, объект предназначен для размещения международных сил, которые будут действовать в секторе Газа с целью поддержания режима прекращения огня. На базе смогут разместиться несколько тысяч военнослужащих.
Издание отмечает, что проект может вызвать споры внутри США, поскольку часть представителей Республиканской партии выступает против расширения военного присутствия за рубежом. До настоящего времени американское военное присутствие в Израиле оставалось ограниченным.
Соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Глава движения «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайи заявлял, что организация получила гарантии от союзников и администрации президента США.
На первом этапе договоренности предусматривалось освобождение всех выживших израильских заложников (20 человек) в обмен на освобождение 2000 палестинских заключенных. По данным Sky News Arabia, дальнейшие шаги включают постепенный вывод израильских войск с 70% территории анклава и создание переходного органа власти с участием многонациональных сил безопасности. Однако 11 ноября Reuters узнал о трудностях по разделу территории Газы.