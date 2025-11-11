Экс-депутат Госдумы Напсо заявил о непричастности к даче взятки Вороновскому
Экс-депутат Госдумы Юрий Напсо (ЛДПР) сообщил «Ведомостям», что не имеет отношения к даче взятки, в получении которой подозревается лишенный сегодня неприкосновенности член фракции «Единой России» (ЕР) Анатолий Вороновский.
Ранее первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (ЕР) написал в своем Telegram-канале, что Вороновский подозревается в получении взятки в размере 25 млн руб. «от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы Напсо».
По словам Юрия Напсо, речь идет о «руководителе дагомысского ДРСУ», который не является его родственником. «Фамилия Напсо – шапсугская (субэтнос адыгов. – «Ведомости»), очень распространенная на Черноморском побережье. Никаким он родственником, никаким знакомым, ко мне никакого отношения близко даже не имеет», – сказал экс-депутат «Ведомостям».
11 ноября Госдума дала согласие на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), писали «Ведомости» со ссылкой на источник в нижней палате. Вступившее в силу постановление будет направлено генпрокурору Александру Гуцану, который 31 октября внес в нижнюю палату парламента представление о согласии на лишение депутата неприкосновенности.
Ранее Вороновский занимал должность замглавы администрации (губернатора) Краснодарского края, курируя дорожное строительство. Тогда он якобы получил от некоей коммерческой структуры квартиру в Сочи, которую оформил на свою мать. Еще одна якобы полученная им квартира в Краснодаре была оформлена на сына. Компания также якобы благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе, сообщил «Ведомостям» один из собеседников в Госдуме, пересказывая выступление генпрокурора на пленарном заседании. По словам источника, общая сумма взяток оценивается в 25 млн руб.