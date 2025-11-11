Король Испании Филипп VI начал первый за 18 лет госвизит в Китай
Король Испании Филипп VI начал первый за 18 лет государственный визит в Китай, сообщает Reuters. Поездка направлена на укрепление политических и экономических связей между странами на фоне охлаждения отношений Мадрида с США, пишет издание.
Визит, приуроченный к 20-летию установления двусторонних отношений на высоком уровне, продлится четыре дня. Филиппа VI сопровождают министры иностранных дел Хосе Мария Альбарес, экономики – Карлос Куэрпо, промышленности – Хорди Гарсия Брустенга и делегация испанских бизнесменов.
Эксперт аналитического центра Bruegel Алисия Гарсия-Эрреро отмечает, что сближение Испании с Китаем – «тактический шаг, направленный на предотвращение ухудшения отношений с США».
11 ноября Филипп VI посетит город Чэнду, после чего отправится в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. 12 и 13 ноября запланированы переговоры с премьером Ли Цяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также участие в бизнес-форуме и посещение завода испанской компании Gestamp под Пекином.
По данным Reuters, визит короля продолжает стратегию правительства Педро Санчеса по «перезагрузке» отношений с Пекином и сокращению торгового дисбаланса. В 2024 г. Испания импортировала из Китая товаров на сумму 45 млрд евро, а экспортировала лишь на 7,5 млрд евро.
Китай, в свою очередь, активно инвестирует в испанскую экономику. Компании CATL, Envision, Chery и BYD развивают проекты по производству аккумуляторов и электромобилей, а также электролизеров и калийных рудников. Испания рассматривается как один из главных претендентов на размещение третьего европейского завода BYD, поскольку в стране нет крупных национальных автопроизводителей.