Король Испании Филипп VI начал первый за 18 лет госвизит в Китай

Китай, в свою очередь, активно инвестирует в испанскую экономику. Компании CATL, Envision, Chery и BYD развивают проекты по производству аккумуляторов и электромобилей, а также электролизеров и калийных рудников. Испания рассматривается как один из главных претендентов на размещение третьего европейского завода BYD, поскольку в стране нет крупных национальных автопроизводителей.