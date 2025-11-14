МАГАТЭ не зафиксировало проведения ядерных испытаний в мире
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не располагает данными, свидетельствующими о проведении испытаний ядерного оружия какой-либо страной. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси после встречи с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Калининграде.
По его словам, в Вене есть специальная организация, которая отслеживает проведение испытаний ядерного оружия
«И, согласно этой мониторинговой системе, которая сейчас задействована, не было никаких событий, свидетельствующих о проведении таких испытаний», – сказал Гросси, отвечая на вопрос журналистов, фиксировались ли подобные действия, в том числе со стороны США (цитата по ТАСС).
30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать «испытания» ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами: «в связи с тем, что другие страны проводят испытательные программы». Он отмечал, что процесс начнется немедленно.
5 ноября сообщалось, что США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерной боеголовки. В тот же день президент России Владимир Путин поручил Совету безопасности, МИДу, Минобороны и спецслужбам изучить вопрос целесообразности возможности возобновлении ядерных испытаний.
Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва не получала от Вашингтона официальных разъяснений по заявлению Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 ноября уточнил, что ни Россия, ни Китай не проводят ядерных испытаний, и подчеркнул, что решение США вызывает вопрос о намерении Вашингтона выйти из обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний.