Президент Финляндии назвал маловероятным прекращение огня на Украине до весны

Остановка боевых действий на Украине до весны маловероятна. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press.

«Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», – сказал он.

Он добавил, что было бы хорошо «предпринять что-то» к марту. В том же интервью Стубб призвал Европу продолжить поддержку Украины на фоне коррупционного скандала в стране.

Reuters привел условия России для прекращения конфликта на Украине

Политика / Международные отношения

13 ноября министры иностранных дел стран «большой семерки» (G7) в совместном заявлении объявили, что начало переговоров о немедленном прекращении огня на Украине должно стартовать по линии соприкосновения. Главы МИД G7 также выразили готовность усилить экономическое давление на Россию и на ее союзников, осудив помощь России со стороны КНДР, Ирана и Китая.

Россия обвиняет в остановке переговоров по завершению конфликта украинскую сторону. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что рано или поздно Украине придется вести переговоры с Россией, но с позиций, которые будут ухудшаться изо дня в день. 

