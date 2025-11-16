Президент Финляндии назвал маловероятным прекращение огня на Украине до весны

13 ноября министры иностранных дел стран «большой семерки» (G7) в совместном заявлении объявили, что начало переговоров о немедленном прекращении огня на Украине должно стартовать по линии соприкосновения. Главы МИД G7 также выразили готовность усилить экономическое давление на Россию и на ее союзников, осудив помощь России со стороны КНДР, Ирана и Китая.