Зеленский прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом

18 ноября Зеленский анонсировал визит в Турцию с целью активизации переговоров с российской стороной. Украинский лидер отметил, что у Киева есть наработанные решения, которые он планирует предложить партнерам, а также упомянул вопросы обмена пленных, который не проводился с октября.