Зеленский прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом
В Анкаре пройдут переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, украинский лидер уже прибыл в Турцию. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».
В турецкой столице также находится секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший глава минобороны страны Рустем Умеров, который до этого посещал США.
18 ноября Зеленский анонсировал визит в Турцию с целью активизации переговоров с российской стороной. Украинский лидер отметил, что у Киева есть наработанные решения, которые он планирует предложить партнерам, а также упомянул вопросы обмена пленных, который не проводился с октября.
Reuters со ссылкой на источники сообщало, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф примет участие в переговорах с Зеленским, посетив для этого Турцию 19 ноября.
Корреспондент The Economist Оливер Кэррол позже рассказал, что переговоры Уиткоффа и главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Турции отменены. «Мне сказали, что Уиткофф, возможно, не знал, в какой скандал вляпался, когда договаривался о встрече», – написал журналист.