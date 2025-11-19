Песков: отношения с Польшей деградировали полностью

Песков: отношения с Польшей деградировали полностьюКремль сожалеет о решении Варшавы прекратить контакты
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение Польши закрыть последнее работающее в стране генконсульство «никак не связано со здравомыслием». Он констатировал тот факт, что отношения с Варшавой полностью деградировали.
«Это, наверное, проявление, это и деградация желания польских властей свести до ноля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление», – сказал Песков.
Сегодня глава МИДа Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее работающее в стране генконсульство России в Гданьске. Этот поступок он мотивировал тем, что Москва якобы совершает диверсионные атаки.
16 и 17 ноября в Польше повредили две железные дороги.