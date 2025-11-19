Песков: отношения с Польшей деградировали полностью

На следующий день глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в этих инцидентах виновата Россия. Позднее стало известно, что взрыв был совершен двумя гражданами Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подозреваемые якобы «сотрудничали с российскими спецслужбами».