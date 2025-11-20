Газета
Политика

Рустем Умеров вернулся на Украину

Ведомости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший глава минобороны страны Рустем Умеров вернулся на Украину. Об этом сообщила его пресс-секретарь Диана Давитян изданию «Суспільне».

Ранее Умеров покинул страну на фоне слухов о его причастности к коррупционному скандалу в сфере энергетики. Официально он отправился в зарубежное турне.

10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Ведомства считают, что организатором схемы является бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Члены преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

11 ноября секретарь СНБО Украины сообщил, что прибыл в Стамбул, где в проведет серию встреч по процессу обмена военнопленными с Россией.

17 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Умеров продлил командировку до 19 ноября. Тогда же СНБО опроверг распространенные в СМИ заявления о том, что его секретарь якобы отказался возвращаться на Украину на фоне коррупционного скандала. Позже Давитян рассказала, что Умеров вернется 20 ноября.

