Рустем Умеров вернулся на Украину

17 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Умеров продлил командировку до 19 ноября. Тогда же СНБО опроверг распространенные в СМИ заявления о том, что его секретарь якобы отказался возвращаться на Украину на фоне коррупционного скандала. Позже Давитян рассказала, что Умеров вернется 20 ноября.