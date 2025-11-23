Рубио: на переговорах в Женеве ведется работа над сближением позиций по Украине

Участники переговоров в Женеве работают над сближением позиций и изменениями в плане по урегулированию российско-украинского конфликта, подготовленном Вашингтоном. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Видео с пресс-конференции опубликовало Associated Press.