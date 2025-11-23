Рубио: на переговорах в Женеве ведется работа над сближением позиций по Украине
Участники переговоров в Женеве работают над сближением позиций и изменениями в плане по урегулированию российско-украинского конфликта, подготовленном Вашингтоном. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Видео с пресс-конференции опубликовало Associated Press.
«Мы работаем над изменениями в надежде продвинуться в сближении по различиям», – уточнил Рубио.
По его словам, переговоры США и Украины в Женеве стали самыми продуктивными и содержательными. Госсекретарь уточнил, что стороны смогли достигнуть значительного прогресса в ходе встречи.
23 ноября в Швейцарии проходят переговоры американской и украинской сторон. CNN называло целью встречи согласование формулировок перед предстоящей встречей президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров говорил, что мирный план по урегулированию конфликта находится на завершающем этапе согласования. Он уточнял, что текущая редакция документа отражает большинство ключевых приоритетов Киева.
План США по разрешению российско-украинского конфликта опубликовали 21 ноября. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций.