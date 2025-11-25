Матвиенко: примирение русских и украинцев обязательно произойдет

24 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Москве не подходит европейский вариант урегулирования, который «гуляет» в СМИ. По его словам, Россия ознакомлена только с одним планом – тем, который «идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске». Часть его положений он назвал приемлемыми, другие требуют дополнительного обсуждения между сторонами.