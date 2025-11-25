Матвиенко: примирение русских и украинцев обязательно произойдет
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что примирение между русскими и украинцами в перспективе точно произойдет, но этот процесс может занять десятилетия. Об этом она заявила в интервью «МК».
«Безусловно, будет примирение. И, безусловно, на Украине придет осознание того, что на самом деле случилось, как их цинично использовал Запад в попытках нанести России стратегическое поражение», – сказала Матвиенко.
По ее словам, путь к этому осознанию будет долгим – могут потребоваться десятилетия.
Пока же активно обсуждается возможность мирного урегулирования конфликта. 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об «информационной вакханалии» вокруг мирного плана США. По его словам, сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ, так как публикуется много противоречивых данных. «Мы предпочитаем не заниматься мегафонной дипломатией», – подчеркнул он.
Он уточнил, что Москва ожидает официальных контактов с США и остается открытой к переговорам. Сам документ Песков назвал «наброском американской стороны», отметив, что он «во многом действительно соответствует духу Анкориджа».
24 ноября советник офиса президента Украины Александр Бевз сказал, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов утратил актуальность и был существенно переработан после переговоров в Женеве. По его словам, часть положений документа исключена, другая – изменена с учетом позиции Киева.
24 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Москве не подходит европейский вариант урегулирования, который «гуляет» в СМИ. По его словам, Россия ознакомлена только с одним планом – тем, который «идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске». Часть его положений он назвал приемлемыми, другие требуют дополнительного обсуждения между сторонами.