В Бишкеке стартовало заседание Совбеза ОДКБ

Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. На следующий день в «Ынтымак Ордо» прошли переговоры российского и киргизского лидеров. Жапаров назвал Россию «стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом». По его словам, несмотря на сложную международную обстановку, Россия демонстрирует устойчивость, а киргизский народ в повседневной жизни чувствует поддержку Москвы, в том числе в энергетике и сфере продовольствия.