Главная / Политика /

В Бишкеке стартовало заседание Совбеза ОДКБ

Переговоры начались в узком составе
Ведомости

В Бишкеке началось заседание Совета безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе.

В нем принимают участие президенты РФ Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Участники встречи обсудят актуальные задачи, связанные с совместной деятельностью стран. В частности, с усилением взаимодействия в борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией.

После обсуждения в узком составе главы государств продолжат переговоры в расширенном формате. Ожидается, что участники встречи рассмотрят итоги деятельности ОДКБ за межсессионный период, а также обсудят вопросы международной и региональной безопасности.

Как прошел госвизит Владимира Путина в Киргизию

Политика / Международные отношения

Кроме того, планируется подписание ряда документов. Среди них итоговая декларация, в которой будет закреплен единый подход государств-членов ОДКБ к ключевым проблемам международной и региональной повестки.

Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом 25 ноября. На следующий день в «Ынтымак Ордо» прошли переговоры российского и киргизского лидеров. Жапаров назвал Россию «стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом». По его словам, несмотря на сложную международную обстановку, Россия демонстрирует устойчивость, а киргизский народ в повседневной жизни чувствует поддержку Москвы, в том числе в энергетике и сфере продовольствия.

Кроме того, 26 ноября Путин провел встречу с Лукашенко. Встреча прошла в резиденции «Ала-Арча». 

