Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за замеченных в небе воздушных шаров
Воздушная гавань Вильнюса в Литве приостановил работу на 11 часов из-за замеченных в небе воздушных шаров. Ограничения коснулись более 7000 пассажиров и 50 рейсов. Об этом сообщили в аэропорту.
В связи с введенными ограничениями 31 рейс был отменен, 10 перенаправлены, еще девять задержаны.
Как сообщает LRT, премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что власти обсудят сложившуюся ситуацию 2 декабря.
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис 26 ноября сообщил, что Вильнюс призывает Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии якобы из-за ее «гибридных действий и угроз». Министр предложил запретить инвестиции в белорусские свободные экономические зоны и ограничить предоставление аудиторских и IT-услуг компаниям из ЕС белорусским предприятиям. Эти меры направлены на борьбу с воздушными шарами из Белоруссии, используемыми для контрабанды, добавил Будрис.