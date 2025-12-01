Газета
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за замеченных в небе воздушных шаров

Ведомости

Воздушная гавань Вильнюса в Литве приостановил работу на 11 часов из-за замеченных в небе воздушных шаров. Ограничения коснулись более 7000 пассажиров и 50 рейсов. Об этом сообщили в аэропорту.

В связи с введенными ограничениями 31 рейс был отменен, 10 перенаправлены, еще девять задержаны.

Как сообщает LRT, премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что власти обсудят сложившуюся ситуацию 2 декабря.

Белоруссия обвинила Литву в нарушении воздушного пространства

Политика / Международные новости

23 ноября международный аэропорт в Вильнюсе закрыли после обнаружения в небе воздушных шаров, которые предположительно запустили контрабандисты из Белоруссии. 29 октября Литва на фоне аналогичных событий закрыла автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября, обвинив Минск в контрабанде.

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис 26 ноября сообщил, что Вильнюс призывает Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии якобы из-за ее «гибридных действий и угроз». Министр предложил запретить инвестиции в белорусские свободные экономические зоны и ограничить предоставление аудиторских и IT-услуг компаниям из ЕС белорусским предприятиям. Эти меры направлены на борьбу с воздушными шарами из Белоруссии, используемыми для контрабанды, добавил Будрис.

