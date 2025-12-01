Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за замеченных в небе воздушных шаров

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис 26 ноября сообщил, что Вильнюс призывает Евросоюз ввести новые санкции против Белоруссии якобы из-за ее «гибридных действий и угроз». Министр предложил запретить инвестиции в белорусские свободные экономические зоны и ограничить предоставление аудиторских и IT-услуг компаниям из ЕС белорусским предприятиям. Эти меры направлены на борьбу с воздушными шарами из Белоруссии, используемыми для контрабанды, добавил Будрис.