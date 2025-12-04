Грушко объяснил потерю интереса РФ к участию в G8
России неинтересно участие в «Большой восьмерке» (G8, существовала с 1997 по 2014 г.), поскольку объединение перестало быть клубом ведущих экономик мира. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).
Он отметил, что сейчас «совокупный экономический потенциал БРИКС превосходит возможности G7. По его словам, что доля клуба в мировом ВВП снижается.
В качестве примера он привел финансовые проблемы европейских стран, которые испытывают трудности не только с развитием, но и с обеспечением базовых потребностей.
«Происходит деградация общей доли», – добавил Грушко.
Президент РФ Владимир Путин в интервью India Today говорил, что тема возвращения России в G8 поднималась в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле, но приглашений вернуться в клуб не поступало.
В том же интервью российский лидер говорил, что Москва не собирается возвращаться в G8. 27 ноября в ходе пресс-подхода Путин заявил, что не представляет, как в нынешней ситуации Москва будет посещать встречи «большой восьмерки», если вернется в состав объединения. При этом глава государства добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов в данном формате, но соответствующих предложений не поступало.