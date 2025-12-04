Грушко объяснил потерю интереса РФ к участию в G8

В том же интервью российский лидер говорил, что Москва не собирается возвращаться в G8. 27 ноября в ходе пресс-подхода Путин заявил, что не представляет, как в нынешней ситуации Москва будет посещать встречи «большой восьмерки», если вернется в состав объединения. При этом глава государства добавил, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов в данном формате, но соответствующих предложений не поступало.