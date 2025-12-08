Свириденко могла принимать участие в заговоре против Ермака

28 ноября в доме Ермака прошли обыски. Сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли к нему в рамках дела о хищениях в энергетическом секторе Украины. Железняк тогда заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором коррупционной схемы. В тот же день Ермак написал заявление об отставке.