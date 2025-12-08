Свириденко могла принимать участие в заговоре против Ермака
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко могла принимать участие в тайном совещании, главной темой которого была отставка бывшего руководителя офиса украинского лидера Андрея Ермака. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник.
По данным газеты, после переговоров участники встречи позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому и по очереди объяснили, почему следует отстранить Ермака от должности. «Тут же руководство парламента, правительства, лидеры монобольшинства. Президент не мог уже это проигнорировать», – отметил собеседник «Украинской правды».
В ответ на действия заговорщиков Ермак демонстративно заблокировал некоторых из них в мессенджерах, не реагировал на сообщения, а также пытался инициировать уголовные дела против главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева и депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка.
28 ноября в доме Ермака прошли обыски. Сотрудники антикоррупционных органов Украины пришли к нему в рамках дела о хищениях в энергетическом секторе Украины. Железняк тогда заявил, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку по делу бизнесмена Тимура Миндича, который считается организатором коррупционной схемы. В тот же день Ермак написал заявление об отставке.
«Украинская правда» сообщала, что Ермак «устроил президенту форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями», когда его попросили написать заявление об отставке. Никто из руководства страны не стал на его защиту.