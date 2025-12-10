Газета
Главная / Политика /

Литва потребовала от Белоруссии вернуть задержанные грузовики

Ведомости

Литва вручила ноту протеста Белоруссии с требованием вернуть задержанные на ее территории грузовики и обеспечить контроль за воздушным пространством на участке общей границы. Об этом сообщил МИД Литвы.

Временного поверенного в делах Белоруссии вызвали в министерство, где ему и передали документ.

30 ноября Вильнюс обратился к Еврокомиссии с просьбой помочь в возвращении застрявших в Белоруссии грузовиков и подготовить согласованный план действий ЕС. Литовские министры также предлагали рассмотреть санкционные меры.

Проблема возникла после того, как Литва 29 октября закрыла автомобильную границу из-за воздушных шаров. 10 ноября белорусская сторона сообщала, что 1100 литовских грузовиков, скопившихся на границе, переместят на спецстоянки в «Котловке». Пояснялось, что решение было принято в целях обеспечения безопасности. Минск подчеркивал, что все дополнительные издержки перевозчиков вызваны решениями литовских властей. 20 ноября сообщалось, что Литва открыла два пункта пропуска на границе.

