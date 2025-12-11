Вучич сообщил о послании из Москвы

В октябре санкции минфина США в отношении крупнейшей компании сербского ТЭК, долей в которой владеет «Газпром нефть», де-факто вступили в силу спустя девять месяцев. В ноябре Джедович-Ханданович также сообщала, что собственники NIS из России готовы передать контроль и влияние над компанией. По ее словам, они попросили управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлить лицензию на работу на основании переговоров с третьей стороной.