Вучич сообщил о послании из Москвы
Сербия получила послания из Москвы. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич в ходе встречи с руководством Евросоюза. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить детали позднее. Запись пресс-подхода Вучича опубликована на сайте ЕК.
«Давайте подождем, пока мы пройдем туда, мой друг», – сказала фон дер Ляйен в ответ на слова сербского лидера.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 декабря сообщил о что, что вокруг вопроса о «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) идут переговоры. Министр отметил, что США выдвинули требования, «чтобы именно их приказы выполняло предприятие, созданное на основе межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Сербией».
В середине ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила о требовании США передать компанию NIS в собственность республики.
В октябре санкции минфина США в отношении крупнейшей компании сербского ТЭК, долей в которой владеет «Газпром нефть», де-факто вступили в силу спустя девять месяцев. В ноябре Джедович-Ханданович также сообщала, что собственники NIS из России готовы передать контроль и влияние над компанией. По ее словам, они попросили управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США продлить лицензию на работу на основании переговоров с третьей стороной.