Турция призвала Киев пойти на территориальные уступки

При этом в 2024 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что конфликт на Украине завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Тогда же он выступил за возвращение Крыма в состав Украины.