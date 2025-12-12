Турция призвала Киев пойти на территориальные уступки
Турецкая сторона призвала Украину согласиться на территориальные уступки для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан, Его слова приводит CNN Turk.
По его словам, Европа должна помочь Украине «в принятии определенных трудных решений». Фидан назвал сложными вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины.
Тем не менее Турция продолжает содействовать урегулированию конфликта. Фидан отметил, что Стамбул снова готов принять гостей, и напомнил, что прошлым летом они провели три раунда мирных переговоров.
При этом в 2024 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что конфликт на Украине завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Тогда же он выступил за возвращение Крыма в состав Украины.
Позже он также говорил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. «В дальнейшем процессе для нас особенно важна территориальная целостность Украины. Ее суверенитет также для нас незаменим», – подчеркнул он.
8 декабря президент Украины Владимир Зеленский официально отказался от передачи территорий в рамках урегулирования. Он подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это противоречит нормам международного права.