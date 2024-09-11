Эрдоган заявил о необходимости вернуть Крым в состав Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 11 сентября заявила, что все входящие в состав России субъекты не являются предметом переговоров. По ее словам, «очертание любого серьезного <...> мирного урегулирования по Украине, включая территориальные реалии, определяются этой главной базовой задачей вкупе с гарантиями безопасности России».