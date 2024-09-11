Эрдоган заявил о необходимости вернуть Крым в состав Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении на 4-м саммите лидеров Крымской платформы заявил, что поддерживает тезис о территориальной целостности Украины, и выступил за возвращение Крыма в состав Украины. Об этом сообщил турецкий новостной канал TRT Haber.
«Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма в состав Украины – это требование международного права. Обеспечение безопасности и благополучия наших крымско-татарско-турецких соотечественников, одного из коренных народов Крыма, также является одним из приоритетов нашей внешней политики», – заявил турецкий лидер.
В конце выступления Эрдоган также выразил надежду, что конфликт на Украине завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 11 сентября заявила, что все входящие в состав России субъекты не являются предметом переговоров. По ее словам, «очертание любого серьезного <...> мирного урегулирования по Украине, включая территориальные реалии, определяются этой главной базовой задачей вкупе с гарантиями безопасности России».