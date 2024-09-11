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Эрдоган заявил о необходимости вернуть Крым в состав Украины

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении на 4-м саммите лидеров Крымской платформы заявил, что поддерживает тезис о территориальной целостности Украины, и выступил за возвращение Крыма в состав Украины. Об этом сообщил турецкий новостной канал TRT Haber.

«Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма в состав Украины – это требование международного права. Обеспечение безопасности и благополучия наших крымско-татарско-турецких соотечественников, одного из коренных народов Крыма, также является одним из приоритетов нашей внешней политики», – заявил турецкий лидер.

В конце выступления Эрдоган также выразил надежду, что конфликт на Украине завершится «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 11 сентября заявила, что все входящие в состав России субъекты не являются предметом переговоров. По ее словам, «очертание любого серьезного <...> мирного урегулирования по Украине, включая территориальные реалии, определяются этой главной базовой задачей вкупе с гарантиями безопасности России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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